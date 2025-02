La Liga, il Real Madrid attacca gli arbitri, la risposta del tecnico del Barça, Flick: «Questo è il loro modo di fare le cose, non il loro»

La Liga, Hans Flick risponde al Real Madrid sulla lettera mandata contro la classe arbitrale dopo la sconfitta con l’Espanyol: le sue parole

Dopo la sconfitta contro l’Espanyol il Real Madrid ha mandato una dura lettere a La Liga per attaccare la classe arbitrale, colpevole a loro dire del mancato rosso a Romero, autore del gol della vittoria. A rispondere però è stato Hans Flick: il tecnico del Barcellona in conferenza stampa ha risposto una domanda su cosa ne pensasse. Di seguito le sue parole.

«A essere onesto, non vorrei parlarne. Ma posso dire che non è il nostro modo di fare le cose. Ogni allenatore e ogni squadra ha le sue ragioni ma siamo esseri umani, sbagliamo, gli arbitri svolgono un duro lavoro e bisogna prendersi cura di loro, non è una situazione facile per loro»