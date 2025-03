La Liga, i risultati della 28ª giornata: serata in vetta per il Real Madrid, Mbappé in rimonta batte il Villarreal; il Mallorca vede l’Europa

Notte in vetta a La Liga per il Real Madrid: i Blancos vincono in rimonta contro il Villarreal grazie alla doppietta di Mbappé che risponde al vantaggio iniziale dei sottomarini gialli di Foyth. Giornata positiva anche per il Mallorca, sempre più vicino al ritorno in Europa: Muriqi grande protagonista prima in negativo – autogol dell’1-0 dell’Espanyol – e poi in positivo con il rigore della vittoria all’ultimo secondo.

Valladolid-Celta Vigo 0-1 (83′ Mendoza rig.)

Mallorca-Espanyol 2-1 (53′ Muriqi aut. [E], 65′ Asano, 90+7′ Muriqi rig.)

Villarreal Real Madrid 1-2 (7′ Foyth, 17′, 23′ Mbappé)

Girona-Valencia 1-1 (58′ Lopez, 64′ Stuani [G])