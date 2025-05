La Liga, i risultati della 35ª giornata: dalla retrocessione all’Europa, il Valencia sogna; Siviglia e Girona ancora a rischio, stasera Atletico Madrid Real Sociedad

Dopo un inizio di stagione da incubo il Valencia si è rilanciato e ora sogna l’Europa: la squadra dopo la vittoria sul Getafe si porta al decimo posto de La Liga a -2 punti dalla Conference League. Stesso discorso per il Mallorca, che con la vittoria sul Valladolid si porta a pari punti con il Rayo Vallecano, ma dietro nella classifica avulsa. Chi invece ancora rischia in zona retrocessione sono Girona e Siviglia, entrambe battute contro Villarreal e Celta Vigo. Stasera in campo Atletico Madrid Real Sociedad.

Valencia-Getafe 3-0 (8′ Pepelu rig., 18′ Lopez, 37′ Duro rig.)

Celta Vigo-Siviglia 3-2 (19′ Moriba, 45+8′ Gudelj rig. [S], 65′ Mingueza, 90+1′ Iglesias, 90+8′ Salas [S])

Girona-Villarreal 0-1 (89′ Eyong)

Mallorca-Valladolid 2-1 (Chuki [V], 28′ Mascarel, 49′ Darder)

Atletico Madrid-Real Sociedad ore 21.00

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan; De Paul, Barrios, Koke; Simeone, Sorloth, Lino. All. Simeone

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Aguerd, Lopez; Sucic, Marin, Zubimendi, Barrenetxea; Kubo, Oyarzabal. All. Alguacil.