La Penna sotto shock, l’incubo dopo Inter Juve: minacce di morte, l’arbitro denuncia tutti! Giorni di paura per la famiglia dopo i fatti di San Siro

Non c’è pace per Federico La Penna. I giorni successivi al vibrante Derby d’Italia si sono trasformati in un vero e proprio incubo umano e professionale per il direttore di gara della sezione di Roma 1. “Colpevole” agli occhi dell’opinione pubblica di aver commesso l’errore tecnico decisivo sull’espulsione del terzino Pierre Kalulu, il fischietto non ha avuto nemmeno il tempo di analizzare lucidamente la prestazione di San Siro, travolto da un’ondata d’odio ingiustificabile. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’arbitro sta raccogliendo materiale per sporgere formale denuncia alla Polizia Postale: la sua preoccupazione primaria riguarda l’incolumità della propria famiglia, composta dalla moglie e due bambine piccole, a cui è stato caldamente consigliato di rimanere in casa per sicurezza.

Il web e i social network sono diventati teatro di minacce di morte gravissime e documentabili, con frasi agghiaccianti come «Ti sparo» o «Ti veniamo a cercare», rievocando tristemente i fantasmi del caso Pjanic-Orsato. Mentre il designatore Gianluca Rocchi riflette se fermarlo per un turno per tutelarlo psicologicamente o rimandarlo subito in campo, dai vertici della CAN fanno notare come l’errore arbitrale sia una componente del gioco, esattamente come l’autogol o il gol sbagliato a porta vuota, aggravato in questo caso specifico dalla simulazione antisportiva di Alessandro Bastoni, difensore cardine della Nazionale di Rino Gattuso.

Tuttavia, la partita più delicata si giocherà ora nelle aule della giustizia sportiva. Il referto arbitrale e la relazione degli ispettori della Procura Federale promettono di essere decisamente corposi riguardo quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo. Sotto la lente d’ingrandimento c’è il duro faccia a faccia tentato dall’Amministratore Delegato Damien Comolli e la reazione veemente del dirigente ed ex capitano Giorgio Chiellini. Le immagini circolate mostrano un Luciano Spalletti, tecnico dei Bianconeri, costretto a vestire i panni del paciere, spingendo via fisicamente i propri dirigenti per evitare il peggio. Gli 007 federali hanno assistito a tutto: si prevedono sanzioni particolarmente pesanti per la dirigenza della Vecchia Signora per un episodio definito “non edificante” e proseguito con scambi di vedute accesi lontano dalle telecamere ma ben visibili agli occhi della legge sportiva.