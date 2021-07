La rivelazione dell'agente di Chiellini: «La Fiorentina ci ha provato, ma...»

L’agente di Giorgio Chiellini ha svelato un retroscena riguardante la Fiorentina e il capitano della Nazionale

La Stampa questa mattina riporta alcune dichiarazioni a Radio Radio di Davide Lippi, agente tra gli altri di Giorgio Chiellini, sul futuro del proprio assistito.

Queste le sue dichiarazioni in merito al destino del capitano della Juventus: «Se non rimarrà a Torino andrà all’estero. Non accetterà nessuna proposta da squadre italiane anche se la Fiorentina ha provato a sondare il terreno». Il rinnovo con la Juve è comunque già pronto.