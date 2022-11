La Russa: «Demolizione San Siro? No, potrebbe essere utilizzato per le partite di cartello»

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha parlato circa la possibilità di demolire San Siro per costruire un nuovo stadio per Inter e Milan

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha parlato ai microfoni di Italpress circa un eventuale demolizione dello stadio San Siro.

PAROLE – «Insisto su un progetto che da mesi ho portato a conoscenza anche al sindaco sulla compatibilità tra la costruzione del nuovo stadio e l’esistenza così com’è di San Siro che potrebbe essere utilizzato per le partite di cartello. Non si capisce perché dovremmo tenere a casa 30mila persone, e soprattutto potrebbe essere utilizzato per tante altre iniziative che adesso si fanno solo nel periodo estivo».