La sorella di Ronaldo sbotta: «Purtroppo nessuno è come te»

Cristiano Ronaldo ha provato da solo a portare la Juventus ai quarti di finale di Champions League: le parole della sorella

Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, non si tira mai indietro quando c’è da difendere l’operato dell’attaccante della Juventus. Il portoghese ieri sera ha segnato una doppietta che non è bastata per il passaggio del turno. Ecco le sue parole su Instagram.

«Non puoi essere solo a risolvere tutto. Purtroppo, nessuno è come te. Orgogliosa di te, il migliore della storia».