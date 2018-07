La Spagna riparte con Luis Enrique: «Non cambieremo stile»

Prima conferenza stampa da commissario tecnico della Spagna per Luis Enrique: «Ci attendono grandi sfide ed io sono pronto»

Lopetegui-Fernando Hierro-Luis Enrique. L’ex tecnico di Roma e Barcellona raccoglie la pesante eredità dei suoi predecessori e oggi è diventato ufficialmente il nuovo ct della Spagna. Il tecnico iberico, che alla guida del Barcellona ha vinto tutto completando anche uno storico Triplete, ha spiegato: «So bene cosa vuol dire la Nazionale e cosa vuol dire essere ct, questa è stata la mia casa per molti anni. Sono molto contento e desideroso di iniziare, l’obiettivo è quello di conquistare entro i prossimi due anni la prossima grande competizione. Ci sono grandi sfide che ci attendono, sono pronto».

Luis Enrique eredita una Nazionale a pezzi, che ha deluso nell’ultimo Mondiale: «Lopetegui e Hierro hanno svolto un lavoro impressionante, poi la linea tra il successo ed il fallimento è molto sottile. Io li ringrazio di quanto fatto e approfitterò anche del loro lavoro, visto che sono due persone estremamente preparate. Sappiamo che ci sono molte decisioni da prendere, c’è un cambio generazionale in atto e valuteremo che cosa è il meglio per il futuro di questa Nazionale. Già al Barcellona ho vissuto un qualcosa di simile».

Il nuovo ct della Spagna ha che non cambierà il credo tattico della Roja: «Non cambieremo il nostro stile, non ci saranno rivoluzioni. Abbiamo una nostra identità, serve solo cambiare qualche sfumatura. Vogliamo continuare ad essere padroni del pallone, ma dobbiamo migliorare nel pressing una volta che è stata persa la palla. Dobbiamo dare più profondità all’azione, cosa questa che hanno cercato anche i miei predecessori, e creare più azioni da reti. La Nazionale deve essere il più vicina possibile a quella che è una squadra di club, anche se sappiamo che questa è una cosa complicata. Avrò i giocatori a disposizione solo per una settimana al mese, ma sarà una settimana estremamente intensa».