Non solo Lautaro, lady Candreva svela l’altro “Toro” presente all’Inter – FOTO

Allegra Luna, fidanzata di Candreva, ha svelato ai suoi seguaci di Instagram il suo rapporto con l’interista

Oggi è stato presentato ufficialmente Lautaro Martinez come nuovo giocatore dell’Inter. In Argentina, terra d’origine dell’attaccante, i tifosi l’hanno soprannominato “El Toro” per la garra e la fisicità che mette in ogni partita. I tifosi interisti sperano di poter ammirare presto il Toro in azione a San Siro ma, crediamo, che nessuno prima immaginava di avere un altro toro in squadra.

Allegra Luna, fidanzata di Candreva, in un botta e risposta con i suoi seguaci di Instagram ha svelato alcune caratteristiche osé dell’esterno interista. Una su tutte la sua prestanza fisica a letto. Secondo lady Candreva, il giocatore è simile ad un Toro come lei stessa ha ammesso allegando l’emoticon inequivocabile. Allegra Luna si è lasciata andare anche ad alcune risposte piccate a tifosi che lamentavano la scarsa predisposizione al calcio da parte di Candreva. Un tifoso le ha chiesto: «Perchè hanno montato i piedi al contrario a tuo marito?». La risposta non si è fatta attendere: «Perché a te non hanno montato il cervello? Ti è andata peggio mi sa».