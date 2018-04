L’agente di Jorginho avverte: «Ci sono diversi club interessati»

Joao Santos, agente di Jorginho, prova a far chiarezza sul futuro del suo assistito avvertendo che molti club sono interessati al centrocampista

A margine della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Kiss Kiss, Joao Santos, agente del centrocampista azzurro Jorginho, ha fatto chiarezza sul futuro dell’italo brasiliano: «Ne parlerò con la società perché Jorginho ha altri 2 anni di contratto, ma ci sono anche diversi club interessati a lui e c’è da capire se il Napoli vorrà capitalizzare con i titolari o meno. Al momento, abbiamo capito solo che Reina andrà via».

L’agente commenta anche la partita tra Fiorentina e Napoli che ha sancito quasi definitivamente l’estromissione partenopea alla lotta scudetto: «La Fiorentina di ieri sembrava il Manchester City. Contro il Napoli giocano tutti al 110%, poi con l’espulsione di Koulibaly è diventato ancora più difficile. In Brasile crediamo che sia meglio un gol sotto che un uomo in meno perché in 10 vs 11 fatichi anche con Crotone o Benevento, figuriamoci con la Fiorentina. Campionato finito? Sarà la matematica a dirlo, ma sapevo che sarebbe stato difficile per il Napoli conquistare 12 punti perché ero sicuro che la Juve qualche punto lo avrebbe perso, ma il Napoli doveva vincerle tutte».