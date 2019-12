Genoa, l’agente di Radu chiarisce: «Parlerò con il ragazzo dopo l’arrivo di Perin»

Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, ha parlato della situazione del portiere romeno dopo l’arrivo di Perin al Genoa

L’agente di Ionut Radu, Oscar Damiani, ha parlato sulle frequenze di Radio Sportiva provando a chiarire la situazione del suo assistito dopo l’arrivo di Mattia Perin al Genoa. Le sue parole.

«Sto andando a fare una chiacchierata con lui per capire quale sia la situazione dopo l’arrivo di Perin. Per me, a prescindere dal caso specifico, è sempre un errore mettere in competenza i portieri. Vedremo quello che accadrà a gennaio, il mercato è lungo. E’ un ragazzo molto forte caratterialmente, può superare anche questo problema. Certo che il portiere non mi sembra il primo problema del Genoa»