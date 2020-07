Lampard: «Massimo rispetto ma vogliamo il quarto posto»

Lampard Alla viglia del match contro il Wolverhampton in programma questo pomeriggio alle ore 17:00, così il tecnico del Chelsea

RISPETTO SEMPRE- «Abbiamo molto rispetto molto i nostri avversari, sono molto bravi e l’abbiamo visto in questa stagione. Noi ci prepareremo al meglio per vincere questa partita. Il nostro obiettivo è quello di arrivare fra le prime quattro».

SU KANTE- «Kante? Oggi si è allenato per la prima volta, non ha ancora il ritmo gara, ma potrebbe giocare dal primo minuto. Sarà una decisione che prenderò parlando con lui e lo staff medico».

SULLE CRITICHE A KEPA- «Le critiche a Kepa? Non voglio commentarle, è un’opinione personale e non posso dire nulla. Io devo lavorare dietro le quinte per migliorare la mia squadra. Il mio unico pensiero è per la Premier e poi per quella contro il Bayern».