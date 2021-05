Lampard nella Hall Of Fame della Premier League: è il quinto calciatore

Dopo Thierry Henry, Alan Shearer, Eric Cantona e Roy Keane, viene introdotto nella Hall Of Fame della Premier League Frank Lampard che ha legato la sua carriera nel campionato inglese principalmente al Chelsea.

«Un centrocampista ampiamente considerato come uno dei migliori della sua generazione, visto come un eroe dai tifosi del Chelsea e rispettato in tutto il mondo del calcio. Frank Lampard viene introdotto nel Premier League Hall Of Fame».

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide

🔵 Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD

— Premier League (@premierleague) May 19, 2021