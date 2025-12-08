 Landucci nel pre di Torino Milan: «Pulisic? Se c'è...»
Connect with us

Milan News

Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 minuti ago

on

By

Landucci AS1 5756

Landucci nel pre partita di Torino Milan: le dichiarazioni del vice allenatore rossonero, sostituto di Allegri, a Sky, prima dell’inizio del match

Nel prepartita di Torino Milan, Marco Landucci ha analizzato i temi principali della serata ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle scelte di formazione e sul clima che accompagna la sfida.

L’ASSENZA DI ALLEGRI «Quando manca Allegri manca il nostro capo, io sono più contento quando c’è. Qui a Torino sono partite sempre molto dure».

SU PULISIC«Se è in panchina vuole dire che può essere disponibile per qualche minuto».

NKUNKU«Noi abbiamo molta fiducia in lui per questo stasera lo facciamo giocare, contro la Lazio in campionato ha giocato bene».

PER VOI EX JUVE COME UN DERBY?«Non è un derby è una partita del Milan e noi vogliamo fare punti».

Related Topics:

Torino News

Torino Milan LIVE 0-0: il match sta per iniziare, ecco le ufficiali!

Avatar di Redazione

Published

6 minuti ago

on

8 Dicembre 2025

By

Maignan
Continue Reading

Torino News

Formazioni ufficiali Torino Milan: le scelte di Baroni e Allegri per il match

Published

54 minuti ago

on

8 Dicembre 2025

By

Max Allegri Inter
Continue Reading