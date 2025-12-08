Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»

Landucci nel pre partita di Torino Milan: le dichiarazioni del vice allenatore rossonero, sostituto di Allegri, a Sky, prima dell’inizio del match

Nel prepartita di Torino Milan, Marco Landucci ha analizzato i temi principali della serata ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle scelte di formazione e sul clima che accompagna la sfida.

L’ASSENZA DI ALLEGRI – «Quando manca Allegri manca il nostro capo, io sono più contento quando c’è. Qui a Torino sono partite sempre molto dure».

SU PULISIC – «Se è in panchina vuole dire che può essere disponibile per qualche minuto».

NKUNKU – «Noi abbiamo molta fiducia in lui per questo stasera lo facciamo giocare, contro la Lazio in campionato ha giocato bene».

PER VOI EX JUVE COME UN DERBY? – «Non è un derby è una partita del Milan e noi vogliamo fare punti».