Laporta definitivo: «Haaland o Mbappé metterebbero a rischio i Barcellona». Le dichiarazioni del presidente del Barcellona

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in una lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

HAALAND E MBAPPE’ – «Non parlerò di giocatori specifici, ma posso dirvi che non effettueremo alcuna operazione che metta a rischio il club. Questa è la massima che abbiamo deciso di seguire da quando sono tornato presidente e continueremo con questa filosofia anche quando saremo in salute. Non possiamo perdere la testa per fare certe operazioni, i soci stiano tranquilli. La maggior parte dei calciatori vuole venire al Barcellona, gli piace il club, la squadra e la nostra filosofia e questo è un bene. Lo stiamo verificando in molti casi ogni giorno, ma dovranno adattarsi ai livelli salariali del Barcellona e a una struttura economica che punti alla sostenibilità e all’equilibrio finanziario del club».