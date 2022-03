Barcellona, Laporta: «Mbappé e Haaland? No a operazioni che mettano a rischio il club»

Le dichiarazioni del presidente del Barcellona, Joan Laporta, su Mbappé e Haaland

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato in vista del mercato estivo e della possibilità di acquistare Haaland e Mbappé. Ecco le sue parole al Mundo Deportivo:

HAALAND E MBAPPE’ – «Non parlerò di giocatori nello specifico, ma posso dirvi che non effettueremo nessuna operazione che metta a rischio il club. È stata una massima che abbiamo seguito da quando sono tornato presidente, ci è capitato in varie circostanze e continueremo con questa filosofia e questo criterio, per non mettere a rischio la società con operazioni che, anche se fossimo già in salute, lo saremmo. Quindi si può parlare di giocatori, operazioni da big money in cui il Barça non perderà la testa. I soci siano sereni perché non perderemo la testa per un’operazione di queste dimensioni. La maggior parte dei giocatori vuole venire al Barça, gli piace il club, la squadra, la nostra filosofia, il nostro modo di lavorare, di intendere il calcio. E questo è un bene, lo stiamo verificando in molti casi e quotidianamente. Dovranno adattarsi ai livelli salariali del Barça e a una struttura economica dell’operazione che mantenga la sostenibilità e l’equilibrio del club».