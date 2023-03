Laurienté voto 7.5 – «Concretezza e generosità»

Armand Laurienté ha trascinato alla vittoria il Sassuolo all’Olimpico contro la Roma: due gol e un assist per Pinamonti

Dopo una prestazione così il voto in pagella non può che essere alto e la Gazzetta dello Sport gli rifila un bel 7.5: «La doppietta e l’assist per Pinamonti incoronano una prova di grande concretezza e generosità».