Lautaro Martinez Inter, allarme dall’Inghilterra! Una big pronta all’assalto in estate: le cifre

Lautaro Martinez Inter, c’è l’allarme dall’Inghilterra! Una big della Premier è pronta all’assalto in estate: le cifre e i dettagli

Spunta una nuova voce dall’Inghilterra sul mercato Inter: in estate i nerazzurri dovranno fare muro sui possibili assalti in arrivo per Lautaro Martinez. Il nerazzurro, dopo un inizio di stagione sottotono e sotto gli standard a cui aveva abituato tifosi, in questo inizio di 2025 sembra essersi ripreso. Secondo quanto riferito da Tuttosport però, ci sarà da fare i conti con le voci dei mercato: l’Arsenal infatti sembrerebbe intenzionato a presentare la cifra monstre di 120 milioni di euro.

LE ULTIME – «Il numero 10 dell’Inter, arrivato a 144 gol in nerazzurro (sesto bomber di sempre del club) e finito nel mirino dell’Arsenal (secondo alcuni media inglesi, i Gunners sarebbero pronti a offrire 120 milioni in estate), convive infatti con un problema di gol contro le big del nostro campionato».