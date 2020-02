Lautaro Martinez, Inter e Barcellona trattano sulla base di 150 milioni

Inter e Barcellona continuano a parlarsi e trattare per Lautaro Martinez: affare complessivo da oltre 150 milioni

Inter e Barcellona continuano a trattare e parlarsi per Lautaro Martinez. Secondo Tuttosport tra i due club sarebbe partita una trattativa sulla base di 150 milioni. E i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Griezmann, Arthur, Todibo e Aleña.

Suning, tuttavia, non vorrebbe cedere Martinez, esploso esponenzialmente in quest’annata, ma è chiaro che un’offerta del genere permetterebbe all’Inter di sistemare il bilancio per più stagioni e dare libertà poi alla dirigenza di puntare nuovi campioni (Marotta ha vissuto un’esperienza simile con Pogba).