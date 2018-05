Il calciomercato della Lazio sarà improntato fortemente sulla ricerca di un centrale difensivo che possa non far rimpiangere l’olandese: Romagnoli è un sogno, Glik un obiettivo realistico

Il passaggio di Stefan De Vrij all’Inter, a parametro zero, ha lasciato un vuoto nella retroguardia biancoceleste. Adesso il direttore sportivo Igli Tare dovrà dimostrare ancora una volta le sue doti, portando a Roma, sponda Lazio, un calciatore di livello. Sulle pagine di Tuttosport iniziano a trapelare i primi nomi in merito, ovvero quelli di Alessio Romagnoli e di Kamil Glik. Il primo è un dichiarato tifoso biancoceleste ma, al momento, sembra alquanto difficile strapparlo al Milan, per l’altro il discorso è un po’ meno complesso.

Il Monaco lo darebbe via per 10 milioni di euro e la Lazio così si garantirebbe un difensore dalla maturata esperienza sia italiana che internazionale, nonchè un centrale capace di inserirsi bene nella difesa a 3 di Inzaghi visto che era il sistema di gioco adottato da Giampiero Ventura ai tempi in cui allenava il Torino. La difesa capitolina potrebbe, però, subire una vera e propria rivoluzione: Caceres, Lukaku e Basta sono in dubbio per la riconferma, Andrea Masiello e Stephan Lichtsteiner potrebbero arrivare alla corte di Simone Inzaghi per sostituirli.