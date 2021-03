Lazio, a Formello la ripresa degli allenamenti: differenziato per un titolare

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello, in vista della gara contro il Bayern Monaco. Seduta differenziata per Manuel Lazzari

La Lazio si è ritrovata questa mattina sul campo di Formello, per la ripresa degli allenamenti. Dopo l’iniziale riscaldamento atletico, il gruppo è stato diviso in due per un torello di squadra. Prima di concludere la sessione, Inzaghi ha fatto svolgere ai suoi un lavoro tecnico incentrato sul pallone: lanci, cross e tiri in porta.

Seduta differenziata, invece, per Manuel Lazzari che sta smaltendo il trauma elongativo al polpaccio con netti miglioramenti. IL REPORTO COMPLETO SU LAZIONEWS24.