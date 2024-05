Grande Torino, Buongiorno a Superga legge i nomi degli Invincibili – VIDEO

Alessandro Buongiorno ha letto i nomi del Grande Torino, il video delle celebrazioni del 4 maggio a Superga

(Inviato a Superga). Un giorno che non dimenticherà tanto facilmente. Un giorno, come ogni 4 maggio, destinato a entrare nella storia del Torino. Quest’oggi a Superga Alessandro Buongiorno ha letto davanti ad una fiumana di tifosi granata i nomi degli Invincibili. Introno alle 5.30 del pomeriggio il ragazzo del Filadelfia ha alzato lo sguardo alla lapide che ricorda Valentino Mazzola e compagni, pronunciando in un religioso silenzio i nomi di quel Torino che 75 anni or sono diventava per sempre “Grande”.

Nel video realizzato da Calcionews24 ecco il vice-capitano della compagine piemontese, attorniato dal Presidente Urbano Cairo, i ragazzi allenati da Ivan Juric e i parenti di quella squadra invincibile di nome e di fatto, che nel 1949 rientrava dalla trasferta di Lisbona per perire prematuramente nel tragico incidente aereo.

Ed è così che mentre gli ultimi raggi di sole accarezzavano la Basilica che troneggia sul capoluogo piemontese, a leggere i nomi non era il solo Buongiorno, ma tutto il mondo Toro. Nel ricordo, indelebile, dei diciotto calciatori (e tredici tra giornalisti, staff ed equipaggio) che il 4 maggio 1949 scelsero il paradiso giacché al mondo non c’era più nessuno da battere.