Lazio, Acerbi: «Testa al quarto posto in Serie A. Nazionale? Sono pronto»

Francesco Acerbi ha parlato nel post partita del match della Lazio contro il Bayern Monaco: ecco le sue dichiarazioni

Francesco Acerbi ha parlato nel post partita del match tra Bayern Monaco e Lazio. Ecco le sue dichiarazioni al canale ufficiale biancoceleste:

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto l’approccio. Volevamo fare una partita di squadra, che ci è mancato in queste ultime sfide. Volevamo dare una risposta anche a noi stessi. Siamo usciti a testa alta, c’è rammarico per l’andata alla luce di stasera. All’andata eravamo contratti e nervosi. Questa sera abbiamo giocato più sciolti e con meno stress».

QUARTO POSTO – «Questa sera volevamo tornare ad essere un po’ più gruppo e ad essere più uniti. Siamo un ottimo gruppo e volevamo uscire a testa alta. Adesso, però, dobbiamo pensare al campionato e fare queste ultime partite cercando di vincere il più possibile, essendo umili ed essendo uniti. Vogliamo arrivare tra le prime quattro».

NAZIONALE – «Mi tengo pronto per la Nazionale e cerco di arrivare in ottima forma agli Europei, cercando di prepararmi bene qui alla Lazio, cercando di conquistare la Champions. Per scaramanzia: Claudia ti amo! Un bacio».