Lazio, Marusic: «Stiamo lavorando bene, ma ci servirà altro tempo»

Adam Marusic, in conferenza stampa, ha parlato della situazione biancoceleste dal ritiro di Auronzo di Cadore

CAMBIAMENTI – «Abbiamo cambiato allenatore e modulo. Ora giochiamo a quattro in difesa. Per il momento stiamo lavorando molto bene. Io l’anno scorso ho giocato sia da quinto che da terzo, ma in nazionale ho sempre fatto il terzino. Per me non ci sono problemi. Il mister ci chiede di stare sempre alti. Sicuramente ci vorrà tempo affinché tutti si adattano».

VACCINI – «Stamattina abbiamo fatto tutti il vaccino. Non ci sono no vax».

