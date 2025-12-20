Lazio, allarme offensivo: numeri preoccupanti e bisogno urgente di una scossa. Sarri guarda al mercato...

Lazio, attacco in crisi nera: adesso serve una svolta immediata. Il tecnico Sarri attende rinforzi dal mercato

La Lazio sta attraversando un momento delicato sul piano offensivo, una difficoltà ormai impossibile da ignorare. I numeri lo confermano: tra problemi tattici, infortuni e l’inserimento ancora incompleto di Castellanos nel sistema di Sarri, la squadra fatica a trovare continuità sotto porta. L’argentino, in particolare, è il simbolo di questa crisi: appena 4 gol in 44 presenze con il tecnico toscano, un dato lontanissimo dai 14 centri in 40 partite registrati con Baroni.

Castellanos–Sarri, sintonia ancora mancante

Il confronto statistico evidenzia una verità chiara: tra il Taty e il gioco di Sarri non è ancora scattato il feeling. Castellanos non è mai stato un bomber puro, ma l’attuale rendimento rappresenta un segnale d’allarme per una Lazio che, per restare competitiva in campionato e in Coppa, ha bisogno di ben altro peso offensivo. La solidità difensiva non basta più, soprattutto in un contesto in cui mancano alternative credibili in attacco.

Secondo Il Messaggero, il dato più preoccupante arriva dal confronto storico: non accadeva dalla stagione 1984/85 che il miglior marcatore biancoceleste dopo 15 giornate non superasse quota tre gol, come accaduto oggi con Cancellieri e Zaccagni. Quell’annata si concluse con la retrocessione in Serie B, un precedente che suona come un monito.

Mercato invernale decisivo

Per invertire la rotta, la Lazio deve necessariamente aumentare la propria pericolosità offensiva. Il mercato di gennaio può diventare un passaggio chiave per rinforzare il reparto e offrire a Sarri nuove soluzioni. Il tecnico sogna un profilo come Raspadori, ma tutto dipenderà dalle decisioni della dirigenza e dai margini operativi concessi da Via Allegri.

La priorità: ritrovare il gol

In sintesi, la Lazio ha bisogno di ritrovare efficacia in avanti, sia attraverso il recupero di Castellanos sia con eventuali innesti. Le scelte di mercato e la capacità di Sarri di rianimare il reparto offensivo saranno determinanti per evitare di ripetere errori del passato e mantenere la squadra competitiva in Serie A e in Europa.

