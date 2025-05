Lazio, senza Europa il destino di Baroni sembra segnato: addio imminente?

Si va verso un epilogo amaro tra la Lazio e Marco Baroni: la mancata qualificazione alle coppe europee decisiva per l’addio del tecnico

La fine del rapporto tra Marco Baroni e la Lazio sembra ormai imminente. Dopo una stagione chiusa senza la qualificazione alle coppe europee, la fiducia tra il tecnico e il club si è progressivamente sgretolata. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, un summit tra Baroni, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani è previsto a breve per valutare ufficialmente la possibilità di una separazione consensuale. Il contratto del tecnico, in scadenza nel 2025 e dal valore di 1,3 milioni di euro a stagione, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. La delusione per i mancati obiettivi stagionali, unita ad alcune frizioni interne, ha segnato profondamente il rapporto: lo stesso Baroni ha lasciato intendere, dopo la sconfitta con il Lecce, di non escludere l’addio, accennando anche a uno spogliatoio poco concentrato e già proiettato verso le vacanze. La società, in un comunicato ufficiale, si è assunta le responsabilità del fallimento, escludendo i tifosi da ogni colpa e promettendo un rilancio ambizioso.

La mancata qualificazione europea ha cambiato drasticamente anche le strategie per il futuro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, prima della gara con il Lecce i biancocelesti erano ancora orientati a confermare Baroni, ma l’epilogo amaro della stagione ha imposto una riflessione profonda. In caso di separazione, si valutano diversi profili per la panchina: il favorito sembra essere Patrick Vieira, attualmente legato al Genoa fino al 2026. In lizza anche ex glorie biancocelesti come Miro Klose, Alessandro Nesta e Sérgio Conceição, nomi che scaldano l’ambiente ma su cui pesano diverse incognite. Non va escluso neppure un ritorno di Maurizio Sarri, molto apprezzato dalla tifoseria e compatibile con un progetto fondato su giovani talenti. Più difficile, invece, la pista che porta a Thiago Motta. Prima però, la Lazio dovrà risolvere ufficialmente la questione Baroni e voltare pagina con un progetto tecnico completamente rinnovato.