Lazio Bologna, Immobile torna all’Olimpico! Il tributo della Curva Nord all’ex capitano dei biancocelesti: per lui cori, applausi e striscione speciale

Il popolo laziale ha reso un omaggio emozionante a Ciro Immobile, tornato allo Stadio Olimpico da avversario per la prima volta in occasione di Lazio Bologna. L’ex capitano, oggi attaccante rossoblù, è stato accolto con un calore travolgente dalla sua vecchia casa sportiva, confermando il legame speciale che ha segnato i suoi anni in biancoceleste.

L’abbraccio della Curva Nord

Durante il riscaldamento pre-partita, Immobile si è avvicinato alla Curva Nord, raccogliendo cori e applausi da brividi. Visibilmente emozionato, il centravanti ha ascoltato la voce del suo popolo, che ancora una volta gli ha dimostrato la stima e l’affetto costruiti in anni di gol, leadership e dedizione.

La Curva ha esposto tre striscioni dal significato profondo. Il primo, rivolto alla società, recitava:

«Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia».

Gli altri due erano invece dedicati direttamente a Immobile:

«Bentornato Ciro»

e

«In fondo all’anima per sempre tu».

Un messaggio chiaro, l’ennesima testimonianza di un rapporto che il tempo e le maglie non hanno scalfito.

L’omaggio della Lazio

A rendere il momento ancora più intenso è stato il gesto finale: Mattia Zaccagni ha consegnato a Immobile un omaggio ufficiale della società, una maglia biancoceleste con l’iconico numero 17. Un simbolo potente, capace di racchiudere anni di storia comune e di riconoscenza verso uno dei bomber più amati della Lazio moderna.

Un ritorno da brividi, dunque. E se oggi Immobile veste un’altra maglia, all’Olimpico resta – e resterà – una delle figure più amate e indimenticabili della storia recente biancoceleste.