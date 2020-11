Lazio, Caicedo: «Noi non molliamo mai, abbiamo grande spirito»

Felipe Caicedo è stato l’uomo della provvidenza in casa Lazio con il gol a tempo scaduto che è valso i tre punti

Felipe Caicedo, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria con un suo gol al 98′ contro il Torino.

«Noi non molliamo mai! Testa avanti! Il gol? Ho fatto l’uno due col difensore del Toro, dovvo essere cattivo e pensare solo a fare gol. L’uomo dell’ultimo minuto? Lavoro per questo, il mister ha detto ch enon ci sono titolari e riserve, dobbiamo essere compatti e lavorare, io lo faccio. Abbiamo fatto un gran sacrifico, anche per i ragazzi che hanno il Coronavirus, ma questa squadra non molla mai, ha grande spirito».