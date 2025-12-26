Lazio News
Lazio, i convocati di Sarri per la sfida contro l’Udinese: un grande ritorno, ma quante assenze…
Lazio, ecco i convocati di Sarri per la sfida contro l’Udinese: torna Isaksen, ma tante assenze! La lista completa
Maurizio Sarri ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per la trasferta di domani contro l’Udinese, in programma alle ore 18:00. Il tecnico biancoceleste ha definito così il gruppo che prenderà parte alla sfida della Dacia Arena.
LISTA COMPLETA
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Isaksen, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV