Lazio, finalmente Immobile: domani la consegna della Scarpa d’Oro

La consegna della Scarpa D’Oro a Ciro Immobile, attaccante della Lazio, verrà trasmessa da Sky Sport 24 e sul sito del Comune di Roma

Domani sarà una giornata molto speciale per Ciro Immobile e per tutto il mondo Lazio. Il bomber biancoceleste verrà premiato durante una cerimonia ufficiale in Campidoglio per la conquista della Scarpa D’Oro.

36 i gol nello scorso campionato per Immobile, che ha eguagliato il record di Gonzalo Higuain, trascinando la Lazio alla conquista della qualificazione in Champions League.