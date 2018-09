Lazio-Frosinone gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 3ª giornata di Serie A – VIDEO

Lazio-Frosinone, derby laziale in programma per la terza giornata di Serie A. Il diktat in casa Lazio è dimenticare la sconfitta con la Juventus e ripartire immediatamente dalla delicata sfida contro i ciociari. Gialloblù chiamati a smuovere la classifica visto il solo punto conquistato in due partite.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, Perica. Allenatore: Longo.

LAZIO-FROSINONE 1-0: La Lazio sblocca la partita in apertura di secondo tempo. Batti e ribatti in area di rigore, poi sul pallone si avventa Luis Alberto che con un destro dal cuore dell’area batte Sportiello.