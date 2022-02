Lazio, Giordano: «La strada è quella giusta, ma non bisogna esaltarsi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Giordano ha parlato a Radiosei del match vinto dalla Lazio contro la Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex attaccante

LAZIO-FIORENTINA – «Abbiamo visto una Lazio che ha saputo palleggiare, ai calciatori che hanno messo in pratica quanto pensato da Sarri. Merito anche suo, anche se c’è stata una presunzione anche da parte di Italiano che ha rinunciato a giocatori offensivi molto importanti. Ho visto una squadra organizzata, corta nei reparti e brava a sfruttare gli spazi che la squadra di casa ha concesso. Le scelte di formazione mi hanno sorpreso in positivo, vedi Lazzari nella zona di Sottil. Scelte giuste e premiate dal campo. Non so se è stata la migliore gara della Lazio, non ho una grande considerazione della Fiorentina di sabato, penso che con l’Atalanta a Bergamo abbiamo visto una prestazione migliore. Il processo di crescita c’è, ora l’abbiamo visto anche contro una squadra superiore alle ultime incontrate. Va dato merito a Sarri e ai calciatori che hanno dimostrato di essere disponibili al sacrificio e all’unione d’intenti. Siamo sulla buona strada, ma non bisogna esaltarsi. Immobile? Garanzia straordinaria».