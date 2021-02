Lazio, il Bayern Monaco si avvicina: la promessa di Lotito in caso di passaggio del turno

Secondo Il Messaggero Claudio Lotito avrebbe fatto una promessa alla squadra in caso di passaggio del turno in Champions

Cagliari, Inter, Sampdoria e poi Bayern Monaco. Questo il calendario della Lazio da qui fino alla sfida di Champions League contro i bavaresi campioni d’Europa in carica. L’incrocio appare impervio ma Lotito, insieme ad Inzaghi, ha voluto spronare la squadra in vista del match di Champions League.

Secondo il Messaggero il presidente ha fissato dei premi speciali in caso di passaggio del turno in Champions contro il Bayern: il gruppo potrebbe spartirsi quasi 3 milioni se dovesse riuscire nell’impresa leggendaria di accedere ai quarti di finale. Ad annunciarlo ieri a Formello è stato il presidente Lotito in persona.