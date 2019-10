Lazio, Immobile: «Corsa Champions? Ecco chi si gioca il posto con noi»

Lazio, Immobile sulla corsa Champions: «Ce la possiamo giocare, con noi Roma, Napoli e Atalanta. Sarà importante la continuità»

La Lazio è attualmente ad appena una lunghezza dal quarto posto, utile a fine anno per un piazzamento in Champions League. A precederla è la Roma, squadra che Ciro Immobile delinea come possibile avversaria per la zona di classifica. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«Mi piacerebbe lavorare per lottare e arrivare in Champions. Le squadre sono queste: ci siamo noi, la Roma, il Napoli, l’Atalanta. Ci giochiamo il quarto posto. Credo sia importante la continuità, se fai quello, puoi andare avanti. Poi, mi piacerebbe andare avanti in Europa League, è una competizione che mi affascina».