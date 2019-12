Lazio, Immobile è super: in Europa testa a testa con Lewandowski

Lazio, il super Immobile comanda la lista degli attaccanti in Europa. Solo Lewandowski lo tallona: duello fino a maggio per la Scarpa d’Oro?

Solo un’annata straordinaria di Robert Lewandowski sta riuscendo a tenere testa a un inizio campionato altrettanto incredibile di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è in una forma a dir poco smagliante.

In questo momento, il biancoceleste, è il leader assoluto degli attaccanti in tutta Europa, con 17 reti. Solo il polacco del Bayern Monaco, a quota 16, lo tallone. Sarà testa fino alla fine dell’anno per la Scarpa d’Oro?