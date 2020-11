Contro lo Zenit la Lazio dovrà fare a meno di Immobile ma anche di Leiva e Strakosha. I dettagli

Dopo aver stretto i denti contro il Torino e aver segnato anche un gol importantissimo, Ciro Immobile alza bandiera bianca in Champions League. Il bomber della Lazio, infatti, è rimasto a Roma e non è partito per la Russia dove i biancocelesti affronteranno lo Zenit San Pietroburgo.

Oltre a Immobile, non hanno lasciato Formello anche Lucas Leiva e Thomas Strakosha.