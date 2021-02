Lazio, Immobile punta la Sampdoria: la sua vittima preferita

Ciro Immobile quando vede la Sampdoria si scatena: i numeri dell’attaccante della Lazio

Domani pomeriggio, all’Olimpico, la Lazio affronterà la Sampdoria. Il club blucerchiato è la vittima preferita da Ciro Immobile in Serie A: per il bomber biancoceleste sono 12 i gol in 13 sfide ai blucerchiati.

Cinque di queste 13 reti sono arrivate nelle due sfide più recenti contro il club di Ferrero. Sabato pomeriggio, sul campo dell’Olimpico, il numero 17 proverà a proseguire il trend positivo.