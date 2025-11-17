Cancellieri Lazio, si allungano i tempi di recupero: quando il giocatore rientrerà a disposizione dall’infortunio

Cancellieri Lazio: ancora un mese di stop, Sarri perde uno dei più in forma. L’obiettivo è rientrare nella sfida contro l’Atalanta. Le ultime

Brutte notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: il rientro di Matteo Cancellieri è nuovamente rimandato. L’esterno biancoceleste, tra i giocatori più brillanti del roster prima dello stop, dovrà restare ai box ancora per diverse settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, servirà circa un altro mese prima di rivedere Cancellieri in campo con la maglia della Lazio.

La situazione complica i piani dell’allenatore, che già dovrà rinunciare a lui nella sfida di domenica contro il Lecce. Ma non è tutto: l’assenza dell’esterno si farà sentire anche nei due appuntamenti chiave contro il Milan. Il primo è fissato per il 29 novembre a San Siro, valido per il campionato; il secondo il 4 dicembre allo Stadio Olimpico, match decisivo per la Coppa Italia. La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e il contributo nelle transizioni erano diventati un punto fermo nelle idee offensive di Sarri, rendendo questa assenza ancora più pesante.

Un possibile spiraglio arriva dalla data del 13 dicembre, giorno in cui la Lazio affronterà il Parma. Quella potrebbe essere l’occasione per rivedere Cancellieri in gruppo e – con prudenza – valutarne un eventuale impiego. Molto dipenderà dalle risposte fisiche del giocatore e dall’evoluzione del recupero, che finora è stato gestito con grande attenzione per evitare ricadute.

L’infortunio di Cancellieri alla Lazio è arrivato nel momento peggiore. L’esterno si era infatti imposto come uno dei calciatori più in forma della rosa, protagonista assoluto fino a Bergamo, nella gara contro l’Atalanta, ultima sua apparizione prima dello stop. La sua crescita, visibile sia a livello di rendimento individuale sia nella chimica di squadra, aveva convinto Sarri a puntare su di lui come pedina imprescindibile per gli equilibri offensivi.

L’assenza del giocatore costringe ora l’allenatore a rivedere parte del suo piano tattico. La Lazio dovrà fare affidamento su alternative meno esplosive dal punto di vista atletico, in un calendario denso di impegni delicati. Allo stesso tempo, la speranza è di recuperare un Cancellieri ancora più determinato, pronto a riprendersi il suo posto appena superati gli ultimi ostacoli fisici.

Per il momento, però, non resta che attendere: il percorso del recupero prosegue, e la squadra deve imparare a sopperire ancora un po’ senza uno dei suoi talenti più brillanti.