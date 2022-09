Infortunio Immobile, la Lazio in ansia: oggi i controlli

La Lazio è in apprensione per l’infortunio occorso a Immobile prima della partita contro l’Inghilterra, oggi per l’attaccante controlli decisivi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti biancoceleste e della Nazionale effettuerà controlli specifici al polpaccio per capire l’entità dell’infortunio. Sarri e Mancini sperano non sia nulla di grave.