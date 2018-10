Lazio-Inter, Inzaghi: «Abbiamo bene in mente la partita dell’anno scorso»

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi presenta la sfida contro i nerazzurri di domani sera, tracciando la via: «Obiettivo quarto posto»

È giorno di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi, che domani all’Olimpico avrà l’occasione di rifarsi sull’Inter di Spalletti. Queste le parole del tecnico dei biancocelesti in conferenza stampa: «Abbiamo bene in mente la partita dell’anno scorso, è una squadra fisica e abbiamo sofferto molto sui calci piazzati. L’Inter è costruita per vincere lo Scudetto ma possiamo giocarcela ad armi pari. Il nostro percorso di crescita passa attraverso le prestazioni sul campo. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro».

Inzaghi prosegue poi con la vittoria contro il Marsiglia, gli infortunati e gli ex della gara: «Abbiamo disputato un’ottima partita, abbiamo concesso poco ed è una vittoria che fa crescere la nostra autostima. Gli infortunati? Devo verificare le condizioni di Badelj, Berisha, Immobile e Caicedo. Qualcosa cambierò ma i sostituti saranno all’altezza. Gli ex? De Vrij, Keita e Candreva li ritroverò con piacere, sono giocatori che mi hanno dato tanto. De Vrij in campo a maggio contro l’Inter? Opterei nuovamente per la scelta fatta, ha sempre dato il massimo per la squadra, è un bravo ragazzo».