Lazio-Inter, Inzaghi carica i suoi con i video della sconfitta di maggio

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha deciso di mostrare nelle sue video anche spezzoni della gara che ha costato la Champions League

Non è ancora certo che il big match di lunedì sera tra Lazio e Inter si giochi. Il maltempo continua a imperversare sulla capitale e il rischio del rinvio della partita è serio. Quel che è certo è che la squadra della capitale vorrà vendicarsi dopo che i nerazzurri hanno privato i biancocelesti dell’accesso in Champions League. Per farlo, Simone Inzaghi ha cercato di tenere concentrati i giocatori, caricandoli con il ricordo dell’ultima gara dello scorso anno. Infatti, oltre ai video classici di preparazione, il mister della Lazio ha deciso di inserire anche spezzoni della gara persa a maggio. Un messaggio chiaro e netto: ricordarsi di quella gara per trovare coraggio e voglia di rivalsa.