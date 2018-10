Lazio-Inter a rischio rinvio per maltempo: le ultime novità

Allarme maltempo a Roma: allerta meteo su Lazio-Inter, la partita è a rischio rinvio. Gli ultimi aggiornamenti

Non ci sono ancora certezze riguardo la partita di domani sera, posticipo del posticipo della decima giornata di Serie A 2018/2019, tra Lazio e Inter. La gara, prevista nella serata di lunedì, potrebbe infatti essere rinviata, come vi avevamo già anticipato ieri, a causa della pioggia che, incessante, sta allagando la Capitale in queste ore. Al momento è concreto il rischio di allarme meteo a Roma, così come a Genova (dove però tra qualche ora dovrebbe regolarmente giocarsi la partita tra Genoa ed Udinese, anche perché in settimana i rossoblu dovranno poi recuperare la partita col Milan): per la Protezione Civile la situazione capitolina è contrassegnata dal bollino arancione (quasi allerta).

In caso di bollino rosso, scatterebbe immediatamente la segnalazione alla Prefettura, che dovrebbe a quel punto decretare il rinvio di Lazio-Inter. I rischi più grossi non riguardano ovviamente l’incolumità dei giocatori o l’impraticabilità del campo, quanto le vie di collegamento all’Olimpico (le strade sono letteralmente allagate, poi c’è tutta la questione legata oltre che alla viabilità in sé, anche al vento e ai fulmini che non permettono il deflusso del traffico regolare): domani sono previsti circa 50mila tifosi allo stadio. Si attendono aggiornamenti in merito.