Le cattive condizione meteorologiche hanno fatto scattare l’allerta meteo a Genova e Roma, mettendo a rischio lo svolgimento delle gare

L’inverno sta cominciando e lo spettro dell’allerta meteo torna a minacciare le partite della Serie A. In tutta Italia, forti raffiche di vento e piogge si sono abbattute in questa settimana e i campi del nostro campionato non saranno risparmiati nel weekend. A destare le preoccupazioni maggiori sembrano Genoa-Udinese e Lazio-Inter.

La città di Genova è da sempre stata la più colpita, con numerosi rinvii in tutti gli anni. Per adesso l’allerta nel capoluogo ligure è gialla, ma potrebbe trasformarsi in arancione o addirittura in rossa nelle prossime ore, con il rischio serio che la gara non si giochi. Parallelamente, anche il big match del Monday Night potrebbe soffrire delle condizioni meteorologiche. Dopo il diluvio dei giorni passati, Roma potrebbe essere ancora colpita da forti rovesci che rischiano di far posticipare il match. Se però il match tra biancocelesti e nerazzurri potrebbe anche essere ripreso in settimana, vista l’assenza di impegni per le squadre, la stessa cosa non potrebbe accadere per il match tra rossoblu e bianconeri. Il Genoa dovrà infatti recuperare mercoledì la prima gara di campionato contro il Milan.