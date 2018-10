Vento Fiorentina-Cagliari, le condizioni meteorologiche impediscono ai giocatori Viola di battere una punizione dal limite dell’area dei sardi

Fiorentina e Cagliari avranno un avversario in più: il vento. Le condizioni meteorologiche all’Artemio Franchi di Firenze stanno peggiorando di minuto in minuto. Raffiche di vento fortissime impediscono qualsiasi cambio di gioco, costringendo a giocare palla a terra. La prova durante un calcio di punizione in favore della Viola che nella prima frazione avrà il vento contro: il pallone continua a muoversi all’indietro mentre Biraghi e Pjaca tentano per qualche secondo di bloccarlo. Una situazione problematica che causerà non pochi problemi ai protagonisti in campo.