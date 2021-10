Dopo Laizo-Inter, Luiz Felipe fa chiarezza sui social

Luiz Felipe è stato espulso per quello che poteva sembrare un comportamento antisportivo per aver abbracciato Correa, sui social fa chiarezza

Il fra west di Lazio–Inter si è concluso con il rosso a Luiz Felipe, che aveva abbracciato Correa al termine della partita e l’arbitro l’aveva considerato un comportamento antisportivo. Il difensore biancoceleste fa chiarezza sui social.

IL MESSAGGIO – «Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto, voglio chiarire che ho un grande rispetto per l’Inter o per qualsiasi altro club. Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita sono finito per saltare sulle spalle di Tucu perché è uno dei grandi amici che il calcio mi ha dato. Le nostre famiglie sono amiche e siamo sempre stati molto uniti. Lì, quello che volevo di più era abbracciarlo e scherzare sul risultato, per quanto la nostra amicizia lo permette, ma mi sono emozionato. Forse, ripensandoci, non era il momento migliore o il luogo più adatto. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso e chiarisco che non ho cercato, in alcun modo, di essere irrispettoso nei suoi confronti, nei confronti degli altri atleti o dell’Istituzione Internazionale e dei suoi appassionati tifosi. È stato un atto innocente, da una persona che ha un grande affetto per Tucu !! Ti amo mano»