Lazio, Patric: «Siamo forti, possiamo fare grandi cose»

Patric ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la vittoria dei biancocelesti contro l’Inter: ecco le sue parole

Patric, dopo la vittoria contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. La sua analisi:

VITTORIA – «Complimenti alla squadra, questa è una squadra da uomini perchè non era facile reagire dopo una sconfitta e un gol all’inizio. Dobbiamo crederci fino in fondo, che siamo forti e possiamo fare grandi cose. Non solo però contro Roma ed Inter, ma anche in campi contro il Bologna, dobbiamo avere la testa sempre e creare una mentalità voncente, rimanendo umili».

BOLOGNA – «Non è un caso che non falliamo questi appuntamenti. Non era facile a Bologna per quello che abbiamo preparato, non avevamo riposato bene, il campo… Bologna resta imperdonabile. Riposiamo adesso e andiamo avanti».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA