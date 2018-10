Lazio-Inter, Spalletti pensa a Vecino trequartista con Keita a sinistra

Spalletti dovrà sopperire all’assenza di Nainggolan. Per sostituirlo pronto l’uruguayano, con Gargliardini in mediana. A sinistra c’è Vrsaljko

Mancano ancora tre giorni al super posticipo di Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico. I biancocelesti sognano la vendetta dopo il tragico finale di stagione dell’anno scorso, quando in un drammatico scontro diretto i nerazzurri hanno ottenuto il pass per la Champions. Entrambe le squadre arrivano alla gara in pieno tour de force, dopo il turno europeo che ha portato una sconfitta agli uomini di Spalletti contro il Barcellona e una gioia alla Lazio contro l’Olympique Marsiglia.

Ma tra le sue squadre, sembrano gli uomini di Spalletti quelli più a corto di energie, dopo che sia Brozovic che Perisic hanno stretto i denti al Camp Nou. Nainggolan non verrà rischiato, mentre è probabile il ritorno tra i titolari di Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta dovrebbe accompagnare proprio il croato in mediana, con Vecino spostato sulla trequarti. Vrsaljko dovrebbe riprendere la fascia destra, così come De Vrij il posto a discapito di Miranda. Davanti, dietro il probabile impiego di Mauro Icardi (con Lautaro ancora in panchina), sarà bagarre sulle fasce. Politano dovrebbe tornare titolare a desta, mentre a sinistra Keita e Perisic si giocano una maglia da titolare.