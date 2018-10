Inter: Spalletti studia come sopperire alla mancanza di Nainggolan

Contro il Barcellona, l’Inter non ha giocato con personalità: Spalletti quindi studia nuove soluzioni

Nonostante, la sconfitta subita contro il Barcellona, ai tifosi ricordi quella del 2009, antipasto del Triplete finale, a Spalletti, invece, partita persa non è andata giù. Dalla sua Inter si aspettava qualcosa di diverso, soprattutto dal punto di vista della personalità, la caratteristica principale che ha permesso ai nerazzurri di imporsi nel derby, raggiungendo la settima vittoria consecutiva. Contro il Barcellona, l’Inter ha giocato da squadra normale, scegliendo una via di mezzo tra il difensivo e l’offensivo che alla fine ha favorito il giro palla dei blaugrana.

La sconfitta con il Barcellona ha messo in evidenza anche la difficoltà di assorbire l’assenza di Nainggolan: il 4-2-3-1 è costruito su misura per il belga, ma quando manca non può essere Borja Valero a farne le veci. Qui dovrà essere bravo Spalletti a trovare nuove soluzioni tattiche, magari inserendo di più i nuovi acquisti come Keita e Lautaro Martinez: l’argentino, in particolare, al Camp Nou è entrato con la voglia giusta e di questo il tecnico nerazzurro dovrà tenerne conto.