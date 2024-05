Inter, Calhanoglu: «Ecco quando è nata l’idea del regista ad Inzaghi. Vi dico i miei idoli»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato di alcuni argomenti: dal suo ruolo ai suoi idoli di sempre

Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista a Copa 90 . Il centrocampista dell’Inter ha parlato di varie tematiche.

RUOLO DI REGISTA – «L’idea del regista è partita dal mister quando Brozovic era infortunato e la mia prima partita è stata contro il Barcellona quando ho segnato e abbiamo vinto 1-0 in casa. Da quella partita è cominciato tutto, ho continuato a giocare in quel ruolo, mi trovo bene e penso di essere cresciuto molto in quel ruolo»

IDOLI CALHANOGLU – «Ho imparato da me stesso. Ovviamente ho degli idoli, osservo giocatori come Pirlo, ma Pirlo non difendeva come faccio io. Quindi per quello forse mi ispiro a Gerrard, Lampard o Xabi Alonso. Prendo da ognuno qualcosa. Ma io voglio essere solo me stesso»