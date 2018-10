Lazio-Inter, l’iniziativa dei biancocelesti porta i tifosi sulla maglia – FOTO

La Lazio ha organizzato una splendida iniziativa per la partita contro l’Inter: le foto dei supporters compariranno nei numeri della divisa

Manca sempre meno al big match di lunedì sera tra Lazio e Inter. Maltempo permettendo, i biancocelesti cercheranno la vendetta sui nerazzurri che l’anno scorso hanno raggiunto la Champions League proprio a loro discapito. Per farlo, insieme ai giocatori ci saranno anche i tifosi, ma non solo sugli spalti. Sulle maglie di Ciro Immobile e compagni saranno infatti presenti i volti dei tifosi che hanno partecipato al contest “Scendi in campo con la Lazio”. Le piccole diapositive, come mostra la società sul suo profilo Facebook, saranno contenute nel margine dei numeri di maglia, a formare un vero e proprio mosaico.